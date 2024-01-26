В немецком Ульме вооруженный мужчина захватывал заложников в кафе

Полиция немецкого города Ульм, что в земле Баден-Вюртемберг, вечером 26 января провела спецоперацию в связи с сообщением о захвате заложников в местной кофейне Starbucks.

Как сообщает "Европейская правда", об этом писало издание Südwest Presse.

Инцидент произошел в кафе возле центральной площади Ульма Мюнстерплац. Утверждается, что вооруженный мужчина взял четырех человек в заложники. После сообщения о ситуации площадь вскоре огородили полицейские.

ФОТО: SÜDWEST PRESSE

Спустя менее часа журналисты с места событий сообщили о выстрелах. По предварительной информации, мужчина пытался выйти из кафе с одним из заложников, после чего в него выстрелили правоохранители.

ФОТО: SÜDWEST PRESSE

После стрельбы полиция зашла в кафе и арестовала нападавшего. Его, по информации СМИ, забрала скорая помощь. Никто из полицейских, заложников и прохожих, по данным полиции Ульма, не пострадал.

На данный момент мотивы мужчины не установлены.

Напомним, в ноябре прошлого года в аэропорту Гамбурга вооруженный мужчина почти сутки держал в заложниках 4-летнюю дочь.