Угорщина, як і Словаччина, "не отримала доказів", що КНДР постачає Росії зброю

Державний секретар Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Штарай пояснив, чому його країна не засудила постачання Північною Кореєю зброї Росії для війни проти України, як це зробили практично всі інші члени ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал 444.hu.

Під час парламентських дебатів двоє депутатів від опозиційних сил Мартон Томпош і Петер Унгар спитали в представника МЗС, чому уряд не приєднався до спільної заяви із засудженням постачання північнокорейських балістичних ракет Росії.

При цьому Унгар підкреслив, що позиція Будапешта дивна, оскільки він офіційно "категорично проти будь-яких поставок зброї в російсько-українській війні".

"Оскільки нам не було надано жодних доказів, у нас не було можливості перевірити дійсність тверджень, що містяться в заяві", – відповів на це Штарай.

Раніше таку ж позицію озвучив голова МЗС Словаччини Юрай Бланар, пояснюючи відмову своєї країни підтримати заяву із засудженням дій Північної Кореї.

Росія посилила співпрацю з Північною Кореєю після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Відомо, що Пхеньян передав Москві артилерійські снаряди й балістичні ракети, які вже застосовувались для ударів по українських містах.

У США заявили, що характер безпекової загрози з боку Північної Кореї може "кардинально змінитися" в найближче десятиліття в результаті її співпраці з Росією.