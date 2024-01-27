Венгрия, как и Словакия, "не получила доказательств", что КНДР поставляет России оружие

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Венгрии Петер Штарай объяснил, почему его страна не осудила поставки Северной Кореей оружия России для войны против Украины, как это сделали практически все остальные члены ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал 444.hu.

Во время парламентских дебатов два депутата от оппозиционных сил Мартон Томпош и Петер Унгар спросили у представителя МИД, почему правительство не присоединилось к совместному заявлению с осуждением поставок северокорейских баллистических ракет России.

При этом Унгар подчеркнул, что позиция Будапешта удивительна, поскольку он официально "категорически против каких-либо поставок оружия в российско-украинской войне".

"Поскольку нам не было предоставлено никаких доказательств, у нас не было возможности проверить действительность содержащихся в заявлении утверждений", – ответил на это Штарай.

Ранее такую же позицию озвучил глава МИД Словакии Юрай Бланар, объясняя отказ своей страны поддержать заявление осуждением действий Северной Кореи.

Россия усилила сотрудничество с Северной Кореей после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Известно, что Пхеньян передал Москве артиллерийские снаряды и баллистические ракеты, которые уже применялись для ударов по украинским городам.

В США заявили, что характер угрозы безопасности со стороны Северной Кореи может "кардинально измениться" в ближайшее десятилетие в результате ее сотрудничества с Россией.