Президент Німеччини закликав об’єднатись проти екстремізму на тлі протестів у країні

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав у понеділок до широкого "альянсу проти екстремізму" на тлі масових протестів проти ультраправих у країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Президент Франк-Вальтер Штайнмаєр зустрівся з роботодавцями та бізнес-асоціаціями, лідерами профспілок та іншими, щоб обговорити питання соціальної згуртованості та стану демократії в Німеччині.

Він назвав протести "сильним сигналом для нашої демократії" і сказав, що "зараз нам потрібен широкий альянс між населенням, компаніями, культурою і суспільством – альянс проти екстремізму і за нашу демократію".

Однак глава держави визнав, що "такий альянс сам по собі нічого не змінить", і що "нам потрібні уряди, опозиція, які добре виконують свою роботу".

Демонстрації на підтримку демократії почалися після того, як група журналістів-розслідувачів Correctiv опублікувала статтю про те, що праві екстремісти нещодавно зустрічалися, щоб обговорити депортацію мільйонів іммігрантів і людей з іммігрантським корінням, у тому числі з німецьким громадянством.

На зустрічі були присутні деякі члени партії "Альтернатива для Німеччини".

Штайнмаєр сказав, що більше чверті робіт в Німеччині виконують люди, яких праві екстремісти хотіли б викинути з країни.

Він також сказав, що країна буде "у скрутному становищі", якщо не зможе залучати працівників з-за кордону.

Головне об'єднання роботодавців і федерація профспілок Німеччини опублікували спільну заяву, в якій підкреслили, що кожен, хто живе в Німеччині, "повинен відчувати себе в безпеці в нашій країні".

Вони заявили, що Німеччина повинна залишатися привабливою країною "також і для того, щоб запрошувати іноземних кваліфікованих працівників знайти тут свій дім".

"Альтернатива для Німеччини" втратила позиції у двох нових опитуваннях громадської думки на тлі демонстрацій проти політсили.

Втім, масові протести проти ультраправих у Німеччині не вплинули на кількість охочих приєднатися до партії.