Президент Германии призвал объединиться против экстремизма на фоне протестов в стране

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал в понедельник к широкому "альянсу против экстремизма" на фоне массовых протестов против ультраправых в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер встретился с работодателями и бизнес-ассоциациями, лидерами профсоюзов и другими, чтобы обсудить вопросы социальной сплоченности и состояния демократии в Германии.

Он назвал протесты "сильным сигналом для нашей демократии" и сказал, что "сейчас нам нужен широкий альянс между населением, компаниями, культурой и обществом – альянс против экстремизма и за нашу демократию".

Однако глава государства признал, что "такой альянс сам по себе ничего не изменит" и что "нам нужны правительства, оппозиция, которые хорошо выполняют свою работу".

Демонстрации в поддержку демократии начались после того, как группа журналистов-расследователей Correctiv опубликовала статью о том, что правые экстремисты недавно встречались, чтобы обсудить депортацию миллионов иммигрантов и людей с иммигрантскими корнями, в том числе с немецким гражданством.

На встрече присутствовали некоторые члены партии "Альтернатива для Германии".

Штайнмайер сказал, что более четверти работ в Германии выполняют люди, которых правые экстремисты хотели бы выбросить из страны.

Он также сказал, что страна будет "в затруднительном положении", если не сможет привлекать работников из-за рубежа.

Главное объединение работодателей и федерация профсоюзов Германии опубликовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что каждый, кто живет в Германии, "должен чувствовать себя в безопасности в нашей стране".

Они заявили, что Германия должна оставаться привлекательной страной "также и для того, чтобы приглашать иностранных квалифицированных работников найти здесь свой дом".

"Альтернатива для Германии" потеряла позиции в двух новых опросах общественного мнения на фоне демонстраций против политсилы.

Впрочем, массовые протесты против ультраправых в Германии не повлияли на количество желающих присоединиться к партии.