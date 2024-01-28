У Німеччині росте число членів ультраправої "АдН" попри протести

Масові протести проти ультраправих у Німеччині не вплинули на кількість охочих приєднатися до правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Як випливає з письмової відповіді "АдН" на запит видання, у період з 1 по 25 січня "нових заявок на вступ в партію, отриманих і розміщених у системі", було подано "близько 2 500". З них 1 900 заявок на членство були зареєстровані з 10 січня.

Однак вони все ще потребують перевірки. Згідно зі статутом "АдН", існує місячний термін для заперечень.

Посилання "АдН" на 10 січня не є безпідставним. У цей день розслідувальний центр Correctiv розмістив свій звіт про збори під Потсдамом, в яких 25 листопада 2023 року брали участь праворадикали, в тому числі політики "АдН". Колишній голова правоекстремістського "Ідентифікаційного руху" в Австрії Мартін Зеллнер прочитав лекцію про "реміграцію", тобто депортацію або переміщення мільйонів іммігрантів, у тому числі німців з міграційним минулим.

Однак серед людей, які давно симпатизують "АдН", репортаж, який згодом спричинив протести в країні, схоже, спонукав їх приєднатися до партії – якщо вірити даним "АдН". Такий собі ефект "зараз це особливо важливо".

Якщо слідувати даним, наданим партією, з 20 по 24 січня було отримано "від 137 до 202 заявок на день".

"Дуже ймовірно, що такого не було з моменту її заснування у 2013 році, коли протягом п'яти днів було отримано близько 800 заявок", – йдеться у письмовому повідомленні "АдН".

Згідно з ним, "і без того сильне зростання, особливо з другої половини 2023 року", збільшилося.

За даними федеральної партії, з 1 січня цього року "АдН" отримала "трохи більше 1 000 нових чистих членів, що означає, що наразі вона налічує майже 41 000" членів. Однак це заяви про вступ, які були подані минулого року. Ще навесні 2023 року речник "АдН" називав цифру 29 180 членів.

У вівторок повідомлялося, що "Альтернатива для Німеччини" втратила позиції у двох нових опитуваннях громадської думки на тлі нещодавніх загальнонаціональних демонстрацій проти політсили.