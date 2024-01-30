Європарламент відреагував на розслідування щодо депутатки, яку підозрюють у співпраці з ФСБ

У Європарламенті прокоментували звинувачення у зв'язках із російськими спецслужбами щодо євродепутатки від Латвії Татьяни Жданок після публікації про її співпрацю із ФСБ РФ.

Як пише "Європейська правда", про це у відповідь на запит DW повідомив офіційний представник голови Європарламенту Юрій Ласс.

За його словами, президентка Європарламенту Роберта Метсола заявила, що "дуже серйозно ставиться" до звинувачень щодо Жданок, у зв'язку з чим вона передає цю справу до Консультативного комітету з кодексу поведінки.

"Це означає, що в Європейському парламенті розпочато розслідування", – пояснив Ласс.

Метсола також винесе це питання на обговорення на конференції голів 31 січня.

Конференція голів – це політичний орган Європарламенту, який відповідає за відносини з іншими інституціями ЄС і національними парламентами.

Водночас у пресслужбі Європарламенту на запит журналістів відповіли, що не коментуватимуть звинувачення щодо Жданок, проте вказали, що про ці звинувачення вже певний час тому повідомляли в країні, яку представляє депутатка, тобто в Латвії.

"Ми наголошуємо, що всі члени Європарламенту підкоряються одним і тим самим правилам (Закон про вибори 1976 року, Статут Європарламенту та внутрішні правила Європарламенту) щодо незалежності мандата та етики і всі члени Європарламенту, депутат несе відповідальність перед виборцями", – зазначили у пресслужбі.

Порушення кодексу поведінки може призвести до запровадження санкцій з боку голови Європарламенту, про що оголошується на пленарному засіданні. Водночас рішення про зняття євродепутата з посади ухвалюють компетентні органи в його країні.

За даними спільного розслідування Re:Baltica, The Insider, Delfi.ee і Expressen, ФСБ РФ завербувала євродепутатку з Латвії Татьяну Жданок, яка представляє партію "Русский союз Латвії". Розслідувачі стверджують, що Жданок працювала з кураторами з П'ятої служби ФСБ щонайменше з 2004 року і просила в них гроші на проведення заходів.

Сама Жданок стверджує, що "не співпрацювала і не співпрацює зі спецслужбами".