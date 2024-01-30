ЗМІ: Лідери ЄС пообіцяють на саміті продовжити військову допомогу Україні

Лідери країн Євросоюзу на саміті в четвер підтвердять свою рішучість продовжувати надавати "своєчасну, передбачувану та стійку військову підтримку" Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters, яке ознайомилося з проєктом комюніке.

Reuters зазначає, що проєкт висновків саміту залишає відкритим питання, чи пообіцяють лідери ЄС також внести ще 5 мільярдів євро на допомогу Україні до "Європейський фонд миру", який використовується для фінансування поставок зброї Києву.

Ідея виділення додаткових 5 мільярдів євро включена в проєкт тексту у квадратних дужках. Це означає, що це питання все ще є предметом обговорення, вказує агентство.

"Європейська Рада також підтверджує нагальну необхідність прискорити доставку боєприпасів та ракет", – зокрема йдеться в проєкті комюніке.

Головною темою саміту в четвер у Брюсселі є спроба досягти згоди щодо пакета фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на чотири роки, який заблокувала Угорщина на попередньому саміті в грудні.

Раніше глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що українцям не слід хвилюватись через можливе послаблення підтримки з боку Євросоюзу.

Німецький канцлер Олаф Шольц сподівається використати саміт ЄС 1 лютого, щоб закликати держави-члени до відправлення Україні більшої кількості зброї.

В Єврокомісії вважають, що у ЄС зможуть виробити мільйон боєприпасів для України до весни цього року попри те, що наразі процес загальмувався.