СМИ: Лидеры ЕС пообещают на саммите продолжить военную помощь Украине

Лидеры стран Евросоюза на саммите в четверг подтвердят свою решимость продолжать оказывать "своевременную, предсказуемую и устойчивую военную поддержку" Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters, которое ознакомилось с проектом коммюнике.

Reuters отмечает, что проект выводов саммита оставляет открытым вопрос, пообещают ли лидеры ЕС также внести еще 5 миллиардов евро на помощь Украине в "Европейский фонд мира", который используется для финансирования поставок оружия Киеву.

Идея выделения дополнительных 5 миллиардов евро включена в проект текста в квадратных скобках. Это означает, что этот вопрос все еще является предметом обсуждения, указывает агентство.

"Европейский Совет также подтверждает настоятельную необходимость ускорить доставку боеприпасов и ракет", – в частности говорится в проекте коммюнике.

Главной темой саммита в четверг в Брюсселе является попытка достичь согласия по пакету финансовой помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро на четыре года, который заблокировала Венгрия на предыдущем саммите в декабре.

Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что украинцам не следует волноваться из-за возможного ослабления поддержки со стороны Евросоюза.

Немецкий канцлер Олаф Шольц надеется использовать саммит ЕС 1 февраля, чтобы призвать государства-члены к отправке Украине большего количества оружия.

В Еврокомиссии считают, что в ЕС смогут произвести миллион боеприпасов для Украины до весны этого года, несмотря на то, что пока процесс затормозился.