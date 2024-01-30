Туск відкликав з Конституційного суду заяву попередника щодо Стамбульської конвенції

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відкликав з Конституційного суду подання про перевірку конституційності Стамбульської конвенції, яке у 2020 році зробив його попередник на посаді Матеуш Моравецький.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Туск нагадав, що його попередник Матеуш Моравецький подав заяву до суду на підставі того, що Стамбульська конвенція є нібито неконституційною.

"Відкликання цієї заяви мною, як прем'єр-міністром уряду, покладе край – я сподіваюся, остаточно – цій непотрібній суперечці навколо очевидної конвенції, про яку ми домовилися багато років тому. Я був причетний до цього, коли був прем'єр-міністром", – сказав він.

Він підкреслив, що захист жінок і дітей від насильства – це те, що ніколи не повинно бути предметом політичних суперечок, а має бути предметом спільного занепокоєння. Він зазначив, що в Польщі ще багато чого треба зробити, коли йдеться про боротьбу з насильством над жінками.

У 2020 році Моравецький вирішив подати запит до Конституційного Суду з проханням розглянути конституційність Стамбульської конвенції. Серед іншого, у клопотанні ставилося питання про те, чи правильно перекладено слово "гендер" як соціокультурна стать.

Звертаючись з поданням до ТК, експрем'єр-міністр підкреслив, що "в публічній дискусії багато хто формулює серйозні звинувачення на адресу Стамбульської конвенції, а саме в тому, що вона шкодить нашому правопорядку, що вона має ідеологічне підґрунтя, неадекватно визначає реальні джерела насильства щодо жінок і не надає ефективних інструментів для боротьби з домашнім насильством".

"Як уряд, ми частково поділяємо ці побоювання і маємо право вважати, що документ може бути неконституційним, зокрема, щодо неупередженості держави у питаннях світогляду і права батьків виховувати своїх дітей відповідно до своєї совісті. Саме тому я прийняв рішення звернутися до Конституційного Суду з проханням розглянути питання про конституційність Стамбульської конвенції", – заявив Моравецький.

Нагадаємо, минулого тижня Сенат Чехії, верхня палата парламенту, провалив голосування за ратифікацію Стамбульської конвенції про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і домашнім насильством.

На території ЄС конвенцію не ратифікували п'ять держав – окрім Чехії, це Болгарія, Литва, Словаччина та Угорщина.

Латвія, яка донедавна була в цьому переліку, ратифікувала документ у листопаді минулого року.