Туск отозвал из Конституционного суда заявление предшественника по Стамбульской конвенции

Премьер-министр Польши Дональд Туск отозвал из Конституционного суда представление о проверке конституционности Стамбульской конвенции, которое в 2020 году сделал его предшественник на посту Матеуш Моравецкий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Туск напомнил, что его предшественник Матеуш Моравецкий подал заявление в суд на основании того, что Стамбульская конвенция якобы является неконституционной.

"Отзыв этого заявления мной, как премьер-министром правительства, положит конец – я надеюсь, окончательно – этому ненужному спору вокруг очевидной конвенции, о которой мы договорились много лет назад. Я был причастен к этому, когда был премьер-министром", – сказал он.

Он подчеркнул, что защита женщин и детей от насилия – это то, что никогда не должно быть предметом политических споров, а должно быть предметом общей озабоченности. Он отметил, что в Польше еще многое предстоит сделать, когда речь идет о борьбе с насилием над женщинами.

В 2020 году Моравецкий решил подать запрос в Конституционный Суд с просьбой рассмотреть конституционность Стамбульской конвенции. Среди прочего, в ходатайстве ставился вопрос о том, правильно ли переведено слово "гендер" как социокультурный пол.

Обращаясь с представлением в суд, экс-премьер подчеркнул, что "в публичной дискуссии многие формулируют серьезные обвинения в адрес Стамбульской конвенции, а именно в том, что она вредит нашему правопорядку, что она имеет идеологическую подоплеку, неадекватно определяет реальные источники насилия в отношении женщин и не предоставляет эффективных инструментов для борьбы с домашним насилием".

"Как правительство, мы частично разделяем эти опасения и имеем право считать, что документ может быть неконституционным, в частности, относительно беспристрастности государства в вопросах мировоззрения и права родителей воспитывать своих детей в соответствии со своей совестью. Именно поэтому я принял решение обратиться в Конституционный суд с просьбой рассмотреть вопрос о конституционности Стамбульской конвенции", – заявил Моравецкий.

Напомним, на прошлой неделе Сенат Чехии, верхняя палата парламента, провалил голосование за ратификацию Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.

На территории ЕС конвенцию не ратифицировали пять государств – кроме Чехии, это Болгария, Литва, Словакия и Венгрия.

Латвия, которая до недавнего времени была в этом перечне, ратифицировала документ в ноябре прошлого года.