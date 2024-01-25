Сенат Чехії провалив ратифікацію Стамбульської конвенції

Сенат Чехії, верхня палата парламенту, у середу провалив голосування за ратифікацію Стамбульської конвенції про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і домашнім насильством.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Radio Prague International.

Тільки 34 сенатори висловилися за ратифікацію, тоді як у залі був присутній 71. Для ухвалення не вистачило двох голосів.

Голосуванню передували майже семигодинні дебати, в яких зіштовхнулися прихильники і противники конвенції.

Рішення про схвалення конвенції, що викликає суперечки між ліберальною та консервативною частинами суспільства, мала ухвалювати й нижня палата. Але, з огляду на позицію Сенату, імовірно, вона уже не обговорюватиме документ.

Досягненню згоди серед депутатів не посприяли ані звернення президента Петра Павела, ані заключна емоційна промова голови Сенату Мілоша Вистрчила.

Противники конвенції були занепокоєні її впливом на суспільство та приховуванням її справжніх цілей. На думку прихильників, ухвалення конвенції поліпшить допомогу постраждалим внаслідок насильства, а також стане символом того, що насильство в Чехії неприйнятне.

За даними з національного плану із запобігання домашньому насильству, Чехія втрачає щонайменше понад 585 млн євро щороку через наслідки домашнього насильства, наприклад, через непрацездатність і лікування постраждалих.

Щороку до поліції надходить близько 600 заяв про зґвалтування. За даними досліджень, це приблизно 5% усіх випадків.

Чехія підписала Стамбульську конвенцію у 2016 році – через п'ять років після її укладання. Та ратифікація документа наражалась на опір консервативних політичних партій і християнських церков.

На території ЄС конвенцію не ратифікували п'ять держав – окрім Чехії, це Болгарія, Литва, Словаччина та Угорщина.

Латвія, яка донедавна була в цьому переліку, ратифікувала документ у листопаді минулого року.