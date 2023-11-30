Сейм Латвії ратифікував Стамбульську конвенцію

У четвер, 30 листопада, Сейм Латвії затвердив в остаточному читанні законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції – Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і домашнім насильством.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

"За" проголосував 51 депутат партій правлячої коаліції.

Головна мета Стамбульської конвенції – захист жінок від насильства, жертв сімейного насильства, на чому наголошувалося неодноразово.

Однак цей документ став мішенню для нападок політиків, які дотримуються традиційних, консервативних поглядів, і що важливо – виступають проти правового визнання одностатевих шлюбів, хоча в конвенції про цю форму партнерства нічого не сказано.

Пункт "с" 3-ї статті Стамбульської конвенції дає лише визначення терміну "гендерний" – "соціально-закріплені ролі, поведінка, діяльність і характеристики, які певне суспільство розглядає як такі, що відповідають жінкам і чоловікам".

Проте противники ратифікації стверджували, що Стамбульська конвенція ставить під загрозу існування традиційної сім'ї, традиційних ролей чоловіка і жінки. Саме ці суперечки протягом більш ніж десяти років були причиною, через яку Латвія відкладала ратифікацію Стамбульської конвенції.

Щоб забезпечити в Сеймі підтримку більшості депутатів, Міністерство добробуту цього разу внесло до законопроєкту про ратифікацію Стамбульської конвенції статтю, що містить посилання на Сатверсме (конституцію) Латвії: "Під час реалізації конвенції Латвія застосовує цінності, принципи та норми, включені до Сатверсме Латвійської Республіки, особливо щодо захисту прав людини, рівноправності чоловіків та жінок, захисту й підтримки шлюбу, сім'ї та прав дітей".

"Я вітаю голосування Сейму Латвії за ратифікацію Стамбульської конвенції про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами", – відреагувала на ратифікацію генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

Нагадаємо, влітку Європейський Союз ратифікував Стамбульську конвенцію.

Приєднання ЄС до Стамбульської конвенції не означає, що країни-члени автоматично її ратифікували. Зокрема, цього ще не зробили Болгарія, Литва, а також Словаччина, Чехія, Угорщина.

Україна ратифікувала конвенцію у червні 2022 року, попри спротив консервативних груп.