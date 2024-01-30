У горах на кордоні між Польщею і Чехією загинули щонайменш двоє туристів, що є вже другим таким інцидентом за останні дні.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Інцидент стався на північному схилі гори Снєжка, що розташована майже на кордоні з Чехією.

Двоє туристів, які впали з крутого схилу, загинули. Польські та чеські рятувальники продовжують пошуки ще одного-двох людей, які можливо були разом з ними.

Днями гірські рятувальні служби попереджали про складні умови в горах через сильну ожеледь.

Тим часом у Татрах, далі на схід, ще одна людина потрапила у лавину, але змогла вибратися з-під снігу самостійно. Тривогу підняли люди, які помітили слід від лавини, після чого на місце вирушили рятувальні команди. Після перевірки з’ясувалося, що інших постраждалих немає.

У неділю в Татрах у лавину потрапили семеро туристів. Один з них провів під снігом понад дві години, перш ніж його відкопали рятувальники, і врешті помер у лікарні.

Минулого тижня троє людей потрапили у лавину у горах Норвегії, один з туристів серйозно травмувався.