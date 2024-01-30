В горах на границе между Польшей и Чехией погибли по меньшей мере двое туристов, что является уже вторым таким инцидентом за последние дни.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел на северном склоне горы Снежка, расположенной почти на границе с Чехией.

Двое туристов, которые упали с крутого склона, погибли. Польские и чешские спасатели продолжают поиски еще одного-двух человек, которые возможно были вместе с ними.

На днях горные спасательные службы предупреждали о сложных условиях в горах из-за сильного гололеда.

Тем временем в Татрах, дальше на восток, еще один человек попал в лавину, но смог выбраться из-под снега самостоятельно. Тревогу подняли люди, которые заметили след от лавины, после чего на место отправились спасательные команды. После проверки выяснилось, что других пострадавших нет.

В воскресенье в Татрах в лавину попали семеро туристов. Один из них провел под снегом более двух часов, прежде чем его откопали спасатели, и в итоге умер в больнице.

На прошлой неделе три человека попали в лавину в горах Норвегии, один из туристов серьезно травмировался.