Вікторія Нуланд приїхала до Києва

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд у середу, 31 січня, прибула з візитом до Києва.

Про це у Twitter (X) написала посол США в Україні Бріджит Брінк, повідомляє "Європейська правда".

Брінк опублікувала фото зустрічі Нуланд на залізничному вокзалі у Києві.

A warm welcome back to Ukraine, @UnderSecStateP Victoria Nuland. Today we will meet government leaders, veterans, and civil society to underscore our shared commitment to defeating Russian aggression in Ukraine. pic.twitter.com/0eYQ7xCrqV January 31, 2024

Вона зазначила, що у заступниці держсекретаря заплановані зустрічі з представниками української влади, громадянського суспільства та ветеранами.

Брінк додала, що візит Нуланд відбувається, щоб "підкреслити нашу спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні".

Раніше до Києва прибули троє інспекторів зі Сполучених Штатів для серії зустрічей з розпорядниками наданої США допомоги.

Вони провели з міністром оборони України Рустемом Умєровим зустріч, на якій йшлося про допомогу, яку Вашингтон надав Києву.