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Вікторія Нуланд приїхала до Києва

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Середа, 31 січня 2024, 12:07

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд у середу, 31 січня, прибула з візитом до Києва.

Про це у Twitter (X) написала посол США в Україні Бріджит Брінк, повідомляє "Європейська правда".

Брінк опублікувала фото зустрічі Нуланд на залізничному вокзалі у Києві.

Вона зазначила, що у заступниці держсекретаря заплановані зустрічі з представниками української влади, громадянського суспільства та ветеранами.

Брінк додала, що візит Нуланд відбувається, щоб "підкреслити нашу спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні".

Раніше до Києва прибули троє інспекторів зі Сполучених Штатів для серії зустрічей з розпорядниками наданої США допомоги. 

Вони провели з міністром оборони України Рустемом Умєровим зустріч, на якій йшлося про допомогу, яку Вашингтон надав Києву.

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США