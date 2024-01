Вікторія Нуланд приїхала до Києва

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд у середу, 31 січня, прибула з візитом до Києва.

Про це у Twitter (X) написала посол США в Україні Бріджит Брінк, повідомляє "Європейська правда".

Брінк опублікувала фото зустрічі Нуланд на залізничному вокзалі у Києві.

A warm welcome back to Ukraine, @UnderSecStateP Victoria Nuland. Today we will meet government leaders, veterans, and civil society to underscore our shared commitment to defeating Russian aggression in Ukraine. pic.twitter.com/0eYQ7xCrqV