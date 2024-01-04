Експрезидент Литви: Повернення Трампа стане катастрофою для вільного світу

Експрезидент Литви Валдас Адамкус вважає, що перемога Дональда Трампа на виборах у США в листопаді цього року стане катастрофою для всього вільного світу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у інтерв’ю LRT.

Адамкус у відповідь на питання, чи стане перемога Трампа катастрофою для України та її союзників заявив, що "це буде катастрофою для всього вільного світу".

"Я бачу, що відбувається, і, маючи 50-річний досвід такого життя, я все ще не допускаю думки, що Трамп повернеться на посаду президента.

Звісно, існує передвиборча напруженість, але вже є й перші добрі ознаки – деякі окремі штати вже практично законодавчо унеможливили будь-який подальший прояв Трампа в цьому штаті", – сказав він.

Адамкус зазначив, що в історії США, напевне, не було людини, яка одночасно боролася б за найвищу посаду в державі й одночасно сиділа б на лаві підсудних.

"Я, звичайно, не уявляю, що Трамп може перемогти, хоча напруженість може бути", – сказав він.

В свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не вважає, що потенційне обрання Дональда Трампа президентом США у 2024 році може негативно вплинути на підтримку України, якщо знайти до нього підхід.

Нагадаємо, наприкінці грудня експрезиденту США заборонили балотуватися в президенти під час праймериз Республіканської партії на території штату Мен. Трамп подав апеляцію до суду штату Мен і на це рішення.

Трамп також оскаржив у Верховному суді США заборону участі у виборах в штаті Колорадо.