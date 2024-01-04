Экс-президент Литвы: Возвращение Трампа станет катастрофой для свободного мира

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус считает, что победа Дональда Трампа на выборах в США в ноябре этого года станет катастрофой для всего свободного мира.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью LRT.

Адамкус в ответ на вопрос, станет ли победа Трампа катастрофой для Украины и ее союзников заявил, что "это будет катастрофой для всего свободного мира".

"Я вижу, что происходит, и, имея 50-летний опыт такой жизни, я все еще не допускаю мысли, что Трамп вернется на пост президента.

Конечно, существует предвыборная напряженность, но уже есть и первые хорошие признаки – некоторые отдельные штаты уже практически законодательно сделали невозможным любое дальнейшее проявление Трампа в этом штате", – сказал он.

Адамкус отметил, что в истории США, наверное, не было человека, который одновременно боролся бы за высший пост в государстве и одновременно сидел бы на скамье подсудимых.

"Я, конечно, не представляю, что Трамп может победить, хотя напряженность может быть", – сказал он.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не считает, что потенциальное избрание Дональда Трампа президентом США в 2024 году может негативно повлиять на поддержку Украины, если найти к нему подход.

Напомним, в конце декабря экс-президенту США запретили баллотироваться в президенты во время праймериз Республиканской партии на территории штата Мэн. Трамп подал апелляцию в суд штата Мэн и на это решение.

Трамп также обжаловал в Верховном суде США запрет участия в выборах в штате Колорадо.