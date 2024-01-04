Стала відома заміна Сікорського, який став головою МЗС Польщі, в Європарламенті

Замість Радослава Сікорського, який очолив Міністерство закордонних справ Польщі в уряді Дональда Туска, мандат Європейського парламенту отримає сенатор від "Громадянської платформи" Кшиштоф Брейза.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rzeczpospolita.

Очікується, що офіційно про перехід Брейзи в Європарламент оголосять на його пленарному засіданні 15 січня. Сам політик підтвердив цю інформацію в коментарі Rzeczpospolita.

Рішення пояснюється тим, що на виборах до Європейського парламенту у 2019 році Брейза отримав друге місце за списком "Громадянської платформи" в окрузі, де балотувався разом із Сікорським.

Спекуляції щодо імені євродепутата, який замінить Сікорського, тривали відтоді, як Дональд Туск призначив його головою польського МЗС. У такій ситуації політик, який приєднується до уряду, складає свій мандат депутата Європарламенту.

Але досі невідомо, чи сам Брейза погодиться перейти в Європарламент, оскільки бере активну участь у польській політиці. У разі його відмови мандат може перейти до Януша Земке, який посів третє місце на виборах 2019 року після Сікорського та Брейзи.

Кшиштоф Брейза наразі є членом комітету Сейму Польщі з питань спеціальних служб, а також заступником голови Комітету з питань законодавства.

Він став відомими як один із постраждалих з боку колишнього уряду Польщі в межах скандалу про шпигунство за опозиційними політиками й діячами за допомогою програмного забезпечення Pegasus.