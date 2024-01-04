Стала известна замена Сикорского, ставшего главой МИД Польши, в Европарламенте

Вместо Радослава Сикорского, который возглавил Министерство иностранных дел Польши в правительстве Дональда Туска, мандат Европейского парламента получит сенатор от "Гражданской платформы" Кшиштоф Брейза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rzeczpospolita.

Ожидается, что официально о переходе Брейзы в Европарламент объявят на его пленарном заседании 15 января. Сам политик подтвердил эту информацию в комментарии Rzeczpospolita.

Решение объясняется тем, что на выборах в Европейский парламент в 2019 году Брейза получил второе место по списку "Гражданской платформы" в округе, где баллотировался вместе с Сикорским.

Спекуляции относительно имени евродепутата, который заменит Сикорского, продолжались с тех пор, как Дональд Туск назначил его главой польского МИД. В такой ситуации политик, который присоединяется к правительству, слагает свой мандат депутата Европарламента.

Но до сих пор неизвестно, согласится ли сам Брейза перейти в Европарламент, поскольку активно участвует в польской политике. В случае его отказа мандат может перейти к Янушу Земке, который занял третье место на выборах 2019 года после Сикорского и Брейзы.

Кшиштоф Брейза сейчас является членом комитета Сейма Польши по вопросам специальных служб, а также заместителем председателя Комитета по вопросам законодательства.

Он стал известными как один из пострадавших со стороны бывшего правительства Польши в рамках скандала о шпионаже за оппозиционными политиками и деятелями с помощью программного обеспечения Pegasus.