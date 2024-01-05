Група обурених фермерів заблокувала пором із віцеканцлером Німеччини

Група фермерів не дозволила віцеканцлеру Німеччини зійти з порома на півночі країни через кілька годин після того, як уряд частково пішов на поступки аграріям.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", інформує NDR.

Група фермерів заблокувала причал у Шлюттзілі на узбережжі Північного моря в четвер увечері, і віцеканцлеру Роберту Габеку довелося повернутися на маленький острів Гуге.

Габек, член партії "Зелених", який також є міністром економіки, вночі дістався до материка на іншому поромі.

За даними поліції, у блокаді взяли участь понад 100 осіб, а близько 30 поліцейських працювали на місці та навіть застосували перцевий газ, оскільки виникла штовханина. Судячи з відео з місця події, протестувальники хотіли увірватись на пором.

German farmers staged a blockade at the Schlüttsiel ferry port and surrounding roads on January 4, 2024, aiming to intercept Robert Habeck on his return from Hallig Hooge.

The situation escalated as the farmers threatened to storm the ship, prompting the ferry to depart with… pic.twitter.com/iAMWpjtnPK — Richard (@ricwe123) January 5, 2024

За словами кореспондента NDR, крім Габека на борту порома були лише охоронці. Віцеканцлер заявив, що перебував на острові у приватній справі.

Канцлер Олаф Шольц назвав інцидент "ганебним".

Минулого місяця уряд Шольца, який втрачає підтримку виборців, розлютив фермерів, оголосивши про плани скорочення сільськогосподарських субсидій в рамках пакета заходів, спрямованих на заповнення 17-мільярдної діри в бюджеті на 2024 рік.

Фермери влаштували акцію протесту з тракторами в Берліні і закликали до нових демонстрацій наступного тижня.

У четвер уряд оголосив про часткові зміни своєї позиції. Він заявив, що замість скасування податкових пільг на дизельне пальне для фермерів робитиме це поступово протягом декількох років, щоб "дати постраждалим компаніям більше часу на адаптацію".

Уряд також заявив, що відмовиться від запланованого підвищення податків на сільськогосподарські транспортні засоби.

Але голова Німецької асоціації фермерів Йоахім Руквід уже заявив, що протестувальників такий компроміс не задовольняє, і вони прагнуть повного збереження податкових пільг.

У середині грудня коаліція Німеччини погодила бюджет країни на 2024 рік після місяця напружених переговорів на тлі кризи, що пов'язана з виникненням багатомільярдної "діри".