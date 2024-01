Група обурених фермерів заблокувала пором із віцеканцлером Німеччини

Група фермерів не дозволила віцеканцлеру Німеччини зійти з порома на півночі країни через кілька годин після того, як уряд частково пішов на поступки аграріям.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", інформує NDR.

Група фермерів заблокувала причал у Шлюттзілі на узбережжі Північного моря в четвер увечері, і віцеканцлеру Роберту Габеку довелося повернутися на маленький острів Гуге.

Габек, член партії "Зелених", який також є міністром економіки, вночі дістався до материка на іншому поромі.

За даними поліції, у блокаді взяли участь понад 100 осіб, а близько 30 поліцейських працювали на місці та навіть застосували перцевий газ, оскільки виникла штовханина. Судячи з відео з місця події, протестувальники хотіли увірватись на пором.

German farmers staged a blockade at the Schlüttsiel ferry port and surrounding roads on January 4, 2024, aiming to intercept Robert Habeck on his return from Hallig Hooge.

The situation escalated as the farmers threatened to storm the ship, prompting the ferry to depart with… pic.twitter.com/iAMWpjtnPK