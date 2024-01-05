Группа возмущенных фермеров заблокировала паром с вице-канцлером Германии

Группа фермеров не позволила вице-канцлеру Германии сойти с парома на севере страны через несколько часов после того, как правительство частично пошло на уступки аграриям.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", информирует NDR.

Группа фермеров заблокировала причал в Шлюттзиле на побережье Северного моря в четверг вечером, и вице-канцлеру Роберту Хабеку пришлось вернуться на маленький остров Хуге.

Хабек, член партии "Зеленых", который также является министром экономики, ночью добрался до материка на другом пароме.

По данным полиции, в блокаде приняли участие более 100 человек, а около 30 полицейских работали на месте и даже применили перцовый газ, поскольку возникла потасовка. Судя по видео с места происшествия, протестующие хотели ворваться на паром.

German farmers staged a blockade at the Schlüttsiel ferry port and surrounding roads on January 4, 2024, aiming to intercept Robert Habeck on his return from Hallig Hooge.

The situation escalated as the farmers threatened to storm the ship, prompting the ferry to depart with… pic.twitter.com/iAMWpjtnPK — Richard (@ricwe123) January 5, 2024

По словам корреспондента NDR, кроме Хабека на борту парома были только охранники. Вице-канцлер заявил, что находился на острове по частному делу.

Канцлер Олаф Шольц назвал инцидент "позорным".

В прошлом месяце теряющее поддержку избирателей правительство Шольца разозлило фермеров, объявив о планах сокращения сельскохозяйственных субсидий в рамках пакета мер, направленных на заполнение 17-миллиардной дыры в бюджете на 2024 год.

Фермеры устроили акцию протеста с тракторами в Берлине и призвали к новым демонстрациям на следующей неделе.

В четверг правительство объявило о частичных изменениях своей позиции. Оно заявило, что вместо отмены налоговых льгот на дизельное топливо для фермеров будет делать это постепенно в течение нескольких лет, чтобы "дать пострадавшим компаниям больше времени на адаптацию".

Правительство также заявило, что откажется от запланированного повышения налогов на сельскохозяйственные транспортные средства.

Но председатель Немецкой ассоциации фермеров Йоахим Руквид уже заявил, что протестующих такой компромисс не удовлетворяет, и они стремятся к полному сохранению налоговых льгот.

В середине декабря коалиция Германии согласовала бюджет страны на 2024 год после месяца напряженных переговоров на фоне кризиса, связанного с возникновением многомиллиардной "дыры".