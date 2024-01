Группа возмущенных фермеров заблокировала паром с вице-канцлером Германии

Группа фермеров не позволила вице-канцлеру Германии сойти с парома на севере страны через несколько часов после того, как правительство частично пошло на уступки аграриям.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", информирует NDR.

Группа фермеров заблокировала причал в Шлюттзиле на побережье Северного моря в четверг вечером, и вице-канцлеру Роберту Хабеку пришлось вернуться на маленький остров Хуге.

Хабек, член партии "Зеленых", который также является министром экономики, ночью добрался до материка на другом пароме.

По данным полиции, в блокаде приняли участие более 100 человек, а около 30 полицейских работали на месте и даже применили перцовый газ, поскольку возникла потасовка. Судя по видео с места происшествия, протестующие хотели ворваться на паром.

German farmers staged a blockade at the Schlüttsiel ferry port and surrounding roads on January 4, 2024, aiming to intercept Robert Habeck on his return from Hallig Hooge.

The situation escalated as the farmers threatened to storm the ship, prompting the ferry to depart with… pic.twitter.com/iAMWpjtnPK