Глава МЗС Німеччини пообіцяла Африці підтримку ЄС у боротьбі з пандеміями

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про готовність Берліна та Брюсселя підтримати африканські країни в боротьбі з хворобами й пандеміями.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала напередодні свого візиту до Руанди, де німецька фармацевтична компанія BioNTech презентує свій перший завод із виробництва мРНК-вакцини в Африці, повідомляє DW.

"Шлях до справедливої міжнародної архітектури охорони здоров'я – це не забіг на коротку дистанцію, а командний марафон. Саме тому команда Європи підтримує мету створення в Африці власного виробництва вакцини – від концепції до голки", – зазначила Бербок.

За її словами, хвороби не знають, що таке кордони країн і континентів, тож солідарність Європи теж не може мати кордони.

Очільниця МЗС Німеччини навела дані, згідно з якими лише одна із сотні доз вакцини, які сьогодні використовуються для щеплення населення Африки, виробляються на цьому континенті. Вона пообіцяла, що цей показник до 2040 року має збільшитися в 60 разів.

Проєкт ЄС під назвою Global Gateway із фінансуванням у 1,2 млрд євро до 2027 року покликаний збільшити обсяги виробництва вакцини в Африці, і 550 млн євро з цієї суми має намір надати Німеччина.

"Це ще не фінішна пряма, але справжня віха на шляху до мети та надія для мільйонів людей", – додала Бербок.

Раніше повідомляли, що країни ЄС викинули щонайменше 215 мільйонів доз вакцин проти COVID-19, закуплених у розпал пандемії, що коштувало платникам податків приблизно 4 мільярди євро.

Цієї осені асоціація німецьких терапевтів висловила побоювання щодо марнотратства ковід-вакцини, яку пакують по 6 доз.

А на Кіпрі ветеринари почали використовувати розроблені для людей ліки від COVID-19 для котів.