Швеция прекратит оказывать помощь Мали из-за позиции по России

Правительство Швеции решило прекратить оказывать помощь с целью развития Мали из-за позиции африканской страны в отношении России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью телеканалу TV4 заявил министр внешней торговли и международного сотрудничества Швеции Иоханн Форсселль.

"Военная хунта Мали возвращается к России и поддерживает их войну против Украины", – отметил он.

В ведомстве Форсселля проинформировали, что за последние десять лет Швеция предоставила Мали более 3,5 миллиарда шведских крон (более 340 миллионов долларов) в виде помощи на развитие.

Это решение по Мали является частью усилий шведского правительства по реорганизации отдельных направлений двусторонней помощи странам Африки.

Одной из причин такого решения является то, что Мали голосовала против резолюций ООН, которые требовали от России вывести свои войска из Украины.

По словам министра, в рамках реформы шведская помощь не будет направлена на поддержку государств, которые являются недемократическими или противодействуют "мировому порядку, основанному на правилах" и, таким образом, "подрывают шведские интересы".

Напомним, в декабре министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о готовности Берлина и Брюсселя поддержать африканские страны в борьбе с болезнями и пандемиями.

В ноябре президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в среду попросил прощения за преступления, совершенные во время колониального правления страны в африканской Танзании.