Президент Німеччини вибачився за колоніальні злочини в Танзанії

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у середу попросив вибачення за злочини, скоєні під час колоніального правління країни в африканській Танзанії.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час відвідин музею Маджі-Маджі в південному місті Танзанії Сонгеа інформує DW.

Говорячи про "сором" за ті події, президент ФРН заявив, що Німеччина готова співпрацювати з Танзанією в напрямку "спільного опрацювання" минулого.

"Я хотів би попросити вибачення за те, що німці зробили з вашими предками. Я хочу запевнити вас, що ми, німці, будемо разом з вами шукати відповіді на питання, які не дають вам спокою", – заявив Штайнмаєр.

Президент ФРН пообіцяв поділитися історіями, які він дізнався в музеї Маджі-Маджі, з народом Німеччини, назвавши це спільною історією. Штайнмаєр заявив, що Берлін розгляне можливість репатріації культурних цінностей та людських останків.

Німеччина володіла кількома колоніями з 1884 року до кінця Першої світової війни. До них належали території сучасних Танзанії, Бурунді, Руанди, Намібії, Камеруну, Того і Гани.

За оцінками експертів, від 200 тисяч до 300 тисяч представників корінного населення Танзанії були вбиті під час повстань Маджі-Маджі у 1905-1907 роках. Німецькі війська брали участь у систематичному знищенні полів та сіл.

Раніше король Нідерландів Віллем-Александр вибачився за історичну причетність Нідерландів до рабства і наслідки, які воно має і сьогодні.

У квітні король Британії Чарльз III вперше висловив підтримку дослідженню зв'язків британської монархії з рабством після того, як один із документів підтвердив, що його предок був власником акцій работорговельної компанії.