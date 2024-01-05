Білорусь і Швеція відкликали очільників дипломатичних місій

Білорусь і Швеція відкликали керівників своїх дипломатичних місій для консультацій після того, як Стокгольм призначив представницю при білоруській демократичній спільноті за кордоном.

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Загострення між Мінськом і Стокгольмом посилилося після того, як Швеція призначила Крістіну Юханессон, яка раніше була послом у Мінську, представницею при білоруській демократичній спільноті за кордоном.

За інформацією "Радіо Свобода", після того у Мінську відкликали свого посла у Стокгольмі Дмитрія Мірончика.

Відкликання для консультацій тимчасової повіреної Швеції Еви Судквіст також відбулося з ініціативи Мінська.

У пресслужбі МЗС Швеції повідомили, що тимчасовий повірений вже перебуває у Стокгольмі для консультацій.

"Робота посольства Швеції у Мінську триває у звичайному режимі. У Мінську для консультацій перебуває посол Білорусі у Стокгольмі", – додали у коментарі.

Глава МЗС Швеції Тобіас Більстрьом оголосив про призначення Юханессон ще на початку листопада.

На запитання ЗМІ про те, чи визнає Швеція лідерку опозиції Світлану Тихановську обраним президентом, він тоді відповів, що її визнають "людиною, яка перемогла на виборах і повинна була стати інавгурованим президентом Білорусі".

Нагадаємо, у Брюсселі цього літа розпочала роботу консультативна група між ЄС та білоруськими демократичними силами.

У грудні головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель провів зустріч з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською.