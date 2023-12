Головний дипломат ЄС зустрівся з лідеркою білоруської опозиції

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Боррель розповів у своєму Twitter (X).

Боррель зазначив, що розмова з Тихановською була присвячена внутрішній ситуації у Білорусі, та засудив триваючі репресії режиму Лукашенка і його роль сателіта Росії у війні проти України.

Hosted @Tsihanouskaya yesterday on the increasingly difficult situation in Belarus.

EU is steadfast in supporting the Belarusian people & democratic forces. We are putting forward €30M to this end.



We call on the regime to stop repression & release all political prisoners. pic.twitter.com/IbrJDetAP5