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Головний дипломат ЄС зустрівся з лідеркою білоруської опозиції

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Понеділок, 11 грудня 2023, 12:45

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це Боррель розповів у своєму Twitter (X).

Боррель зазначив, що розмова з Тихановською була присвячена внутрішній ситуації у Білорусі, та засудив триваючі репресії режиму Лукашенка і його роль сателіта Росії у війні проти України. 

Боррель висловив сподівання, що колись Білорусь отримає демократично обрану владу. "До того часу ми продовжимо накладати санкції на режим і підтримувати громадянське суспільство", – зазначив головний дипломат ЄС. 

Дипломат закликав Лукашенка припинити репресії, звільнити політв’язнів, почати "інклюзивний національний діалог" та організувати справді демократичні вибори. 

Він також оголосив, що ЄС виділить додаткову фінансову підтримку у розмірі 30 млн євро для громадянського суспільства у Білорусі. 

Обсяги загальної такої підтримки від ЄС з 2020 року після цього досягнуть близько 140 млн євро.

Нагадаємо, у вересні Тихановська у своєму виступі у Європарламенті закликала євродепутатів підтримати європейську перспективу Білорусі та вивести відносини з демократичною Білоруссю на новий рівень.

У жовтні Світлана Тихановська приїздила у Молдову на запрошення президентки Маї Санду.

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