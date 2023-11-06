Швеція призначила представника з питань демократичної Білорусі

Уряд Швеції призначив колишнього посла в Білорусі Крістіну Юханессон спецпредставницею з питань відносин із демократичною білоруською опозицією.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на білоруський портал "Зеркало", заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом на спільному брифінгу з лідеркою демопозиції Білорусі Світланою Тихановською у Вільнюсі.

Голова шведського МЗС наголосив на необхідності посилення санкцій, запроваджених проти режиму Лукашенка, й переслідування тих, хто брав участь у порушенні прав людини, пригнобленні та репресіях проти білорусів у країні.

"Білорусь і білоруський народ заслуговують на те, щоб бути демократичними, заслуговують на те, щоб бути вільними, і все, що ми можемо зробити, має бути зроблено", – заявив він.

Крістіна Юханессон завершила п’ятирічну каденцію посла Швеції в Білорусі в серпні цього року. Нині шведське посольство в Мінську очолює Єва Сундквіст у статусі тимчасового повіреного у справах.

На початку цього року Сполучені Штати оголошували, що також планують призначити спеціального представника з питань Білорусі, який буде взаємодіяти з білоруською опозицією.

А в Брюсселі цього літа розпочала роботу консультативна група між Європейським Союзом та білоруськими демократичними силами й громадянським суспільством, покликана налагодити діалог між сторонами.

Нагадаємо, Світлана Тихановська балотувалася на виборах президента Білорусі 2020 року замість чоловіка Сергія, якого було затримано під час передвиборчої кампанії та в грудні 2021-го засуджено до 18 років ув’язнення.

Вибори 2020 року були визнані сфальсифікованими на користь Лукашенка, який влаштував репресії проти незгодних протестувальників. Відтоді Тихановська перебуває за кордоном, де здійснює фактичну політичну діяльність як визнана низкою західних держав легітимна представниця Білорусі.