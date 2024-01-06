У Молдові закрився ще один центр прийому біженців з України

У Молдові цього тижня припинив роботу тимчасовий центр кризового реагування в селі Паланка на сході країни, де розміщували біженців з України.

Про це в суботу сповістив Генеральний інспекторат із надзвичайних ситуацій Молдови, пише "Європейська правда".

Центр у Паланці припинив роботу 4 січня, а вранці 6 січня працівники молдовського Генінспекторату з НС вивезли звідти інфраструктуру, технічне та електричне обладнання.

Рішення про закриття центру ухвалили після закінчення терміну дії надзвичайного стану в Молдові наприкінці минулого року.

Тимчасовий центр кризового реагування в Паланці був створений ще 24 лютого 2022 року – в перший день повномасштабного вторгнення в Україну.

За час роботи через нього пройшли 9258 біженців з України, в ньому розмістили загалом 6229 людей. Прибулим надавали житло, харчування, медичну допомогу та допомогу з пошуком постійного житла.

Ще минулого року в Молдові почали закривати деякі центри тимчасового розміщення біженців з України через скорочення витрат на їхнє утримання.

За даними ООН, у Молдові проживають понад 112 тисяч українських біженців.