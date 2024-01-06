В Молдове закрылся еще один центр приема беженцев из Украины

В Молдове на этой неделе прекратил работу временный центр кризисного реагирования в селе Паланка на востоке страны, где размещали беженцев из Украины.

Об этом в субботу сообщил Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Молдовы, пишет "Европейская правда".

Центр в Паланке прекратил работу 4 января, а утром 6 января работники молдавского Генинспектората из ЧС вывезли оттуда инфраструктуру, техническое и электрическое оборудование.

Решение о закрытии центра было принято по истечении срока действия чрезвычайного положения в Молдове в конце прошлого года.

Временный центр кризисного реагирования в Паланке был создан еще 24 февраля 2022 – первый день полномасштабного вторжения в Украину.

За время работы через него прошли 9258 беженцев из Украины, в нем разместили всего 6229 человек. Прибывшим оказывали жилье, питание, медицинскую помощь и помощь в поиске постоянного жилья.

Еще в прошлом году в Молдове начали закрывать некоторые центры временного размещения беженцев из Украины из-за сокращения расходов на их содержание.

По данным ООН, в Молдове проживает более 112 тысяч украинских беженцев.