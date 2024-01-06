ЗМІ: Конкурент Трампа на виборах хоче вивести США з НАТО

Один із претендентів на президентську номінацію від Республіканської партії США Вівек Рамасвамі, який перебуває в першій четверці за популярністю серед прихильників республіканців, непублічно заявив, що, ставши президентом, він виведе США з НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це Politico заявили три джерела, які чули його відповідні коментарі.

У жовтні минулого року Рамасвамі сказав цьому ж виданню, що ідея виходу США з НАТО є "розумною", але не підтримав ідею виходу Сполучених Штатів з Альянсу.

Втім кандидат від республіканців, який також пропонував вивести США з ООН, зазначає Politico, в приватному житті дотримується думки, що вже давно настав час вивести США з НАТО.

Відповідаючи на запитання про ці його непублічні коментарі, речниця кампанії кандидата в президенти Тріша Маклафлін відмовилася прямо коментувати, що той робитиме щодо Альянсу, але не заперечила позицію Рамасвамі.

"Вівек серйозно стурбований тим, що більшість союзників по НАТО не виконують своїх зобов'язань щодо військових інвестицій, і, за необхідності, перегляне нашу власну підтримку. Він також вважає, що експансіонізм НАТО після холодної війни невиправдано збільшив ризик великого конфлікту з РФ", – сказала вона.

Рамасвамі не єдиний республіканський кандидат, який насторожено ставиться до НАТО. Фаворит на номінацію від партії Дональд Трамп під час свого президенства обговорював можливість виходу США з Альянсу і, можливо, зробить це, якщо повернеться до Овального кабінету.

"Ми повинні завершити процес, розпочатий за моєї адміністрації, фундаментальної переоцінки мети та місії НАТО", – йдеться на сайті його передвиборчої кампанії.

Раніше Конгрес США схвалив закон, який не дозволить жодному президенту вивести Сполучені Штати з НАТО без схвалення Сенату або Палати представників.

Перед цим Рамасвамі пообіцяв, що в разі обрання президентом визнає російські загарбання України та закриє їй шлях до НАТО.

Докладніше про погляди Рамасвамі – у цікавій статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Рамасвамі замість Трампа: головне про антиукраїнського кандидата, що набирає популярність у США.