У Сербії арештували й побили опозиціонера після вшанування пам'яті косовських албанців

Лідера опозиційної сербської Республіканської партії Ніколу Сандуловича арештували й побили співробітники спецслужб після того, як він вшанував пам'ять косовських албанців, які воювали проти сербів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Nova.rs.

За словами адвоката політика Чедоміра Стойковича та згідно з медичними документами, Сандуловича жорстоко побили під час допиту в приміщенні Агентства з безпеки і інформації (BIA). Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Все почалося з того, що Сандулович опублікував відео в Twitter (X), де він поклав вінок до меморіалу "Адем Яшарі" в селі Преказ, що встановили з нагоди вшанування пам’яті одного із засновників Армії визволення Косова (УЧК) Адема Яшарі та його родини, вбитих у березні 1998 року під час операції Спеціального антитерористичного підрозділу Сербії.

I am the only politician from Serbia who came to pay his respects to the innocent Albanian victims, the Jašari family, at Prekazi. I apologized and asked for forgiveness on behalf of the Serbs who did not commit this. @CNN @albinkurti @aliciakearns @federicawoelk @VjosaOsmaniPRKS pic.twitter.com/Czl0pcJ8cR

З цієї нагоди Сандулович сказав, що попросив пробачення за злочини, скоєні сербською державою, під час конфлікту в 1998 та 1999 роках.

Як інформує Euractiv, його дочка Клара розповіла ЗМІ, що незабаром після того, як він опублікував цей пост, агенти BIA увійшли до їхнього будинку та забрали його, щоб "допитати".

Потім його викрали та утримували в офісі BIA, де, за словами дружини, його побили близько 15 чоловіків, серед яких він упізнав Мілана Радойчича та трьох інших осіб, причетних до терористичної атаки в косовському селі Баньска у вересні.

Згодом Сандуловича відправили до Белградського військового госпіталю, де він провів кілька годин у непритомному стані, перш ніж його повернули родині, вказала вона.

На відеозаписах видно, що політик перебуває в непритомному стані зі значними синцями та відмітинами на обличчі та тілі. Його сім'я повідомила про підозру на неврологічне ушкодження, оскільки його права рука була повністю паралізована та він поводився дезорієнтовано.

