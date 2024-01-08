У Сербії арештували й побили опозиціонера після вшанування пам'яті косовських албанців

Лідера опозиційної сербської Республіканської партії Ніколу Сандуловича арештували й побили співробітники спецслужб після того, як він вшанував пам'ять косовських албанців, які воювали проти сербів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Nova.rs.

За словами адвоката політика Чедоміра Стойковича та згідно з медичними документами, Сандуловича жорстоко побили під час допиту в приміщенні Агентства з безпеки і інформації (BIA). Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Все почалося з того, що Сандулович опублікував відео в Twitter (X), де він поклав вінок до меморіалу "Адем Яшарі" в селі Преказ, що встановили з нагоди вшанування пам’яті одного із засновників Армії визволення Косова (УЧК) Адема Яшарі та його родини, вбитих у березні 1998 року під час операції Спеціального антитерористичного підрозділу Сербії.

I am the only politician from Serbia who came to pay his respects to the innocent Albanian victims, the Jašari family, at Prekazi. I apologized and asked for forgiveness on behalf of the Serbs who did not commit this.@CNN@albinkurti @aliciakearns @federicawoelk @VjosaOsmaniPRKS pic.twitter.com/Czl0pcJ8cR — Nikola Sandulovic (@Sandulovic_N) January 2, 2024

З цієї нагоди Сандулович сказав, що попросив пробачення за злочини, скоєні сербською державою, під час конфлікту в 1998 та 1999 роках.

Як інформує Euractiv, його дочка Клара розповіла ЗМІ, що незабаром після того, як він опублікував цей пост, агенти BIA увійшли до їхнього будинку та забрали його, щоб "допитати".

Потім його викрали та утримували в офісі BIA, де, за словами дружини, його побили близько 15 чоловіків, серед яких він упізнав Мілана Радойчича та трьох інших осіб, причетних до терористичної атаки в косовському селі Баньска у вересні.

Згодом Сандуловича відправили до Белградського військового госпіталю, де він провів кілька годин у непритомному стані, перш ніж його повернули родині, вказала вона.

На відеозаписах видно, що політик перебуває в непритомному стані зі значними синцями та відмітинами на обличчі та тілі. Його сім'я повідомила про підозру на неврологічне ушкодження, оскільки його права рука була повністю паралізована та він поводився дезорієнтовано.

📢 BREAKING 4 / BELARUS 2:

This is a video of Nikola Sandulović being taken from the Emergency Center of the hospital in Belgrade to the Central Prison, by order of the public prosecutor from Nis, at the moment when Nikola's life is in danger



They are taking him away because… https://t.co/H6Ri5avZYH pic.twitter.com/t9BcMNVp4s — Advokat Čedomir Stojković ☘️🇷🇸🇺🇦🌏 (@FIGHT_4_RIGHT_S) January 5, 2024

Колишній очільник BIA Сербії Александара Вулін, який опинився під санкціями США, взяв на себе відповідальність за наказ про арешт опозиціонера. Він заявив, що ордер на арешт Сандуловича видали за його наказом, що залишився чинним попри його відставку.

"Сандуловича затримали за моїм наказом, який залишився в силі навіть після моєї відставки, за підозрою в підриві конституційного ладу та активній роботі на підтримку відокремлення так званого Косова", – сказав він виданню Novosti.

Адвокат політика Чедомир Стойкович заперечив у Twitter (X) заяву Вуліна та заявив, що той бере на себе удар за президента Сербії Александера Вучича, який попросив його піти у відставку за два місяці до того, як Сандулович опублікував пост про покладання квітів на могили косовських албанців.

"Це узгоджена заява між Вучичем та Вуліном, тому що політична кар'єра Вуліна в Сербії закінчилася за погодженням з Вучичем, і тепер він може (помилково) взяти на себе відповідальність за все, що завдає міжнародної шкоди режиму Вучича", – зазначив Стойкович.

Нагадаємо, що на початку листопада Вулін пішов у відставку з посади очільника Агентства безпеки й інформації Сербії.

Вулін, який з минулого року обіймав посаду голови розвідувальної служби, Агентства безпеки та інформації Сербії, раніше також був міністром оборони та внутрішніх справ країни. У 2020 році у статусі міністра оборони він офіційно проголосив концепцію "сербського світу", схожу з "рускім міром" – "захистимо всіх сербів, де б вони не жили".

У липні 2023 року США наклали на Вуліна санкції, що зробило його першим чинним сербським посадовцем, що потрапив під санкції, з часів правління Слободана Мілошевича в 1990-х роках.