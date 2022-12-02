Сербія призначила проросійського політика новим керівником розвідки

Уряд Сербії в четвер призначив проросійського політика новим керівником розвідувального агентства.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

Александр Вулін, який у попередньому уряді обіймав посаду міністра внутрішніх справ Сербії, а до цього був міністром оборони, стане директором Агентства безпеки та інформування, розвідувального агентства Сербії.

Як міністр внутрішніх справ Сербії Вулін відвідав Москву в серпні, здійснивши рідкісний візит європейського державного чиновника до країни-агресора, що підкреслив відмову Белграда приєднатися до західних санкцій проти Росії у зв'язку з її війною в Україні.

Тоді Вулін сказав міністру закордонних справ Росії Сергєю Лаврову, що "Сербія - єдина держава в Європі, яка не вводила санкції і не брала участі в антиросійській істерії".

Вулін вважається "людиною Москви" у сербському керівництві. Це призначення обурило прозахідну опозицію Сербії і розглядається як чергова відмова від закликів Заходу до Сербії узгодити свою зовнішню політику з ЄС, якщо вона справді хоче вступити до цього блоку.

У минулі роки Вулін розширив співпрацю генштабів Росії та Сербії, які навіть напрацювали план спільної військової операції проти Косова.

А ще він перший сербський політик, який у статусі міністра оборони в грудні 2020 року офіційно проголосив концепцію "сербського світу", яка стала своєрідним римейком старої ідеї "Великої Сербії". Вона схожа з "рускім міром" - "захистимо всіх сербів, де б вони не жили".

У жовтні Вулін заявляв, що Сербії варто якомога швидше визнати, що вона "не хоче" бути в ЄС і що їй "там не місце".