В Сербии арестовали и избили оппозиционера после чествования памяти косовских албанцев

Лидера оппозиционной сербской Республиканской партии Николу Сандуловича арестовали и избили сотрудники спецслужб после того, как он почтил память косовских албанцев, которые воевали против сербов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Nova.rs.

По словам адвоката политика Чедомира Стойковича и согласно медицинским документам, Сандуловича жестоко избили во время допроса в помещении Агентства по безопасности и информации (BIA). Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Все началось с того, что Сандулович опубликовал видео в Twitter (X), где он возложил венок к мемориалу "Адем Яшари" в селе Преказ, который установили по случаю чествования памяти одного из основателей Армии освобождения Косово (УЧК) Адема Яшари и его семьи, убитых в марте 1998 года во время операции Специального антитеррористического подразделения Сербии.

I am the only politician from Serbia who came to pay his respects to the innocent Albanian victims, the Jašari family, at Prekazi. I apologized and asked for forgiveness on behalf of the Serbs who did not commit this.@CNN@albinkurti @aliciakearns @federicawoelk @VjosaOsmaniPRKS pic.twitter.com/Czl0pcJ8cR — Nikola Sandulovic (@Sandulovic_N) January 2, 2024

По этому случаю Сандулович сказал, что попросил прощения за преступления, совершенные сербским государством, во время конфликта в 1998 и 1999 годах.

Как информирует Euractiv, его дочь Клара рассказала СМИ, что вскоре после того, как он опубликовал этот пост, агенты BIA вошли в их дом и забрали его, чтобы "допросить".

Затем его похитили и удерживали в офисе BIA, где, по словам жены, его избили около 15 мужчин, среди которых он узнал Милана Радойчича и трех других лиц, причастных к террористической атаке в косовской деревне Баньска в сентябре.

Впоследствии Сандуловича отправили в Белградский военный госпиталь, где он провел несколько часов в бессознательном состоянии, прежде чем его вернули семье, указала она.

На видеозаписях видно, что политик находится в бессознательном состоянии со значительными синяками и отметинами на лице и теле. Его семья сообщила о подозрении на неврологическое повреждение, поскольку его правая рука была полностью парализована и он вел себя дезориентированно.

📢 BREAKING 4 / BELARUS 2:

This is a video of Nikola Sandulović being taken from the Emergency Center of the hospital in Belgrade to the Central Prison, by order of the public prosecutor from Nis, at the moment when Nikola's life is in danger



They are taking him away because… https://t.co/H6Ri5avZYH pic.twitter.com/t9BcMNVp4s — Advokat Čedomir Stojković ☘️🇷🇸🇺🇦🌏 (@FIGHT_4_RIGHT_S) January 5, 2024

Бывший глава BIA Сербии Александара Вулин, который оказался под санкциями США, взял на себя ответственность за приказ об аресте оппозиционера. Он заявил, что ордер на арест Сандуловича выдали по его приказу, который остался в силе, несмотря на его отставку.

"Сандуловича задержали по моему приказу, который остался в силе даже после моей отставки, по подозрению в подрыве конституционного строя и активной работе в поддержку отделения так называемого Косово", – сказал он изданию Novosti.

Адвокат политика Чедомир Стойкович опроверг в Twitter (X) заявление Вулина и заявил, что тот берет на себя удар за президента Сербии Александера Вучича, который попросил его уйти в отставку за два месяца до того, как Сандулович опубликовал пост о возложении цветов на могилы косовских албанцев.

"Это согласованное заявление между Вучичем и Вулином, потому что политическая карьера Вулина в Сербии закончилась по согласованию с Вучичем, и теперь он может (ошибочно) взять на себя ответственность за все, что наносит международный ущерб режиму Вучича", – отметил Стойкович.

Напомним, что в начале ноября Вулин ушел в отставку с должности главы Агентства безопасности и информации Сербии.

Вулин, который с прошлого года занимал должность главы разведывательной службы, Агентства безопасности и информации Сербии, ранее был министром обороны и внутренних дел страны. В 2020 году в статусе министра обороны он официально провозгласил концепцию "сербского мира", схожую с "русским миром" – "защитим всех сербов, где бы они ни жили".

В июле 2023 года США наложили на Вулина санкции, что сделало его первым действующим сербским чиновником, попавшим под санкции, со времен правления Слободана Милошевича в 1990-х годах.