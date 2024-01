В Сербии арестовали и избили оппозиционера после чествования памяти косовских албанцев

Лидера оппозиционной сербской Республиканской партии Николу Сандуловича арестовали и избили сотрудники спецслужб после того, как он почтил память косовских албанцев, которые воевали против сербов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Nova.rs.

По словам адвоката политика Чедомира Стойковича и согласно медицинским документам, Сандуловича жестоко избили во время допроса в помещении Агентства по безопасности и информации (BIA). Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Все началось с того, что Сандулович опубликовал видео в Twitter (X), где он возложил венок к мемориалу "Адем Яшари" в селе Преказ, который установили по случаю чествования памяти одного из основателей Армии освобождения Косово (УЧК) Адема Яшари и его семьи, убитых в марте 1998 года во время операции Специального антитеррористического подразделения Сербии.

I am the only politician from Serbia who came to pay his respects to the innocent Albanian victims, the Jašari family, at Prekazi. I apologized and asked for forgiveness on behalf of the Serbs who did not commit this. @CNN @albinkurti @aliciakearns @federicawoelk @VjosaOsmaniPRKS pic.twitter.com/Czl0pcJ8cR

По этому случаю Сандулович сказал, что попросил прощения за преступления, совершенные сербским государством, во время конфликта в 1998 и 1999 годах.

Как информирует Euractiv, его дочь Клара рассказала СМИ, что вскоре после того, как он опубликовал этот пост, агенты BIA вошли в их дом и забрали его, чтобы "допросить".

Затем его похитили и удерживали в офисе BIA, где, по словам жены, его избили около 15 мужчин, среди которых он узнал Милана Радойчича и трех других лиц, причастных к террористической атаке в косовской деревне Баньска в сентябре.

Впоследствии Сандуловича отправили в Белградский военный госпиталь, где он провел несколько часов в бессознательном состоянии, прежде чем его вернули семье, указала она.

На видеозаписях видно, что политик находится в бессознательном состоянии со значительными синяками и отметинами на лице и теле. Его семья сообщила о подозрении на неврологическое повреждение, поскольку его правая рука была полностью парализована и он вел себя дезориентированно.

📢 BREAKING 4 / BELARUS 2:

This is a video of Nikola Sandulović being taken from the Emergency Center of the hospital in Belgrade to the Central Prison, by order of the public prosecutor from Nis, at the moment when Nikola's life is in danger



They are taking him away because… https://t.co/H6Ri5avZYH pic.twitter.com/t9BcMNVp4s