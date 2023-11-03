Очільник спецслужби Сербії, який опинився під санкціями США, пішов у відставку

Очільник Агентства безпеки й інформації Сербії Александар Вулін, який нещодавно опинився під санкціями США, пішов у відставку.

Про це повідомляє N1, пише "Європейська правда".

У заяві для ЗМІ Вулін заявив, що його відставка є наслідком тиску США та ЄС, які в іншому разі нібито погрожували Сербії санкціями.

"Я не є причиною шантажу і тиску на Сербію і сербський світ, але не дам зробити мене приводом для такого тиску. Тому я подаю заяву про відставку з посади директора Агентства інформації і безпеки", – оголосив Вулін.

Американські санкції проти себе він вважає "доказом своєї наполегливої боротьби за єдність сербів".

Також він заявив, що теперішні "погрози і шантаж" на адресу Сербії і її президента Александара Вучича у питанні Косова, Республіки Сербської (складової БіГ) та санкцій проти Росії "можна порівняти лише з австро-угорським ультиматумом 1914 року".

"Якби на це погодились, то наступною умовою була би відмова від китайських інвестицій, безумовна технологічна й економічна залежність від Заходу, продовження політичної і територіальної дезінтеграції Сербії та прийняття західних цінностей, у яких немає місця традиційній родині і нації та соціальній справедливості", – заявив Вулін.

Вулін, який з минулого року обіймав посаду голови розвідувальної служби, Агентства безпеки та інформації Сербії, раніше був міністром оборони та внутрішніх справ країни. У 2020 році у статусі міністра оборони він офіційно проголосив концепцію "сербського світу", схожу з "рускім міром" – "захистимо всіх сербів, де б вони не жили".

У липні 2023 року США наклали на Вуліна санкції, що зробило його першим чинним сербським посадовцем, що потрапив під санкції, з часів правління Слободана Мілошевича в 1990-х роках.

США в оголошенні про санкції прямо звинуватили Вуліна у використанні посадових повноважень для підтримки Росії, "сприяючи її зловмисній діяльності, яка підриває безпеку і стабільність на Західних Балканах, і надаючи Росії можливості для подальшого посилення свого впливу в регіоні".