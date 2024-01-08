Білорусь не запрошуватиме спостерігачів ОБСЄ на парламентські й місцеві "вибори" 

Білорусь, де править антидемокартичний режим Лукашенка, не буде запрошувати на майбутні парламентські й місцеві "вибори" спостерігачів від ОБСЄ.

Як повідомляє Zerkalo.io, пише "Європейська правда", про це заявив постпред Білорусі при міжнародних організаціях у Відні Андрей Дапкюнас.

Дапкюнас сказав, що Білорусь повідомила Бюро демократичних інституцій і прав людини ОБСЄ, що не буде запрошувати в країну спостерігачів на лютневі вибори та "донесла свої аргументи і мотивацію".

Раніше про це казав також очільник ЦВК Білорусі Ігор Карпенко, зазначивши, що Білорусь проводить вибори "для себе". Водночас він сказав, що Мінськ планує запросити представників виборчих комісій з країн СНД та Всесвітньої асоціації виборних органів.

25 лютого 2024 року у Білорусі проведуть "вибори" депутатів Палати представників та місцевих рад.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська та інші опозиційні діячі закликали білорусів не брати в голосуванні участь.

Нагадаємо, нещодавно Білорусь і Швеція відкликали керівників своїх дипломатичних місій для консультацій після того, як Стокгольм призначив представницю при білоруській демократичній спільноті за кордоном.

У Брюсселі цього літа розпочала роботу консультативна група між ЄС та білоруськими демократичними силами.