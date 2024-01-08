Беларусь не будет приглашать наблюдателей ОБСЕ на парламентские и местные "выборы"

Беларусь, где правит антидемокартический режим Лукашенко, не будет приглашать на предстоящие парламентские и местные "выборы" наблюдателей от ОБСЕ.

Как сообщает Zerkalo.io, пишет "Европейская правда", об этом заявил постпред Беларуси при международных организациях в Вене Андрей Дапкюнас.

По словам Дапкюнаса, Беларусь сообщила Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, что не будет приглашать в страну наблюдателей на февральские выборы и "донесла свои аргументы и мотивацию".

Ранее об этом говорил также глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко, отметив, что Беларусь проводит выборы "для себя". В то же время он сказал, что Минск планирует пригласить представителей избирательных комиссий из стран СНГ и Всемирной ассоциации выборных органов.

25 февраля 2024 года в Беларуси проведут "выборы" депутатов Палаты представителей и местных советов.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и другие оппозиционные деятели призвали белорусов не принимать в них участие.

Напомним, недавно Беларусь и Швеция отозвали руководителей своих дипломатических миссий для консультаций после того, как Стокгольм назначил представительницу при белорусском демократическом сообществе за рубежом.

В Брюсселе этим летом начала работу консультативная группа между ЕС и белорусскими демократическими силами.