В Польше недалеко от границы с Украиной произошло ДТП автобуса с грузовиком, есть пострадавшие
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Понедельник, 8 января 2024, 16:19
Понедельник, 8 января 2024, 16:19
В Подкарпатском воеводстве Польши неподалеку от Перемышля произошло столкновение грузовика и пассажирского автобуса, четыре человека госпитализированы.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Авария произошла неподалеку от городка Радымно, на выезде на трассу 77 по направлению к Пшемыслу. Автобус с 52 пассажирами, следовавший из Катовице в пограничный городок Арламув, въехал в грузовик.
Четырех человек госпитализировали для оказания помощи, из них одного эвакуировали вертолетом в Жешув. Еще восьмерым оказали помощь на месте.
Угрозы для жизни пострадавших пассажиров и водителя автобуса нет.
В более давнем ДТП в Польше 31 декабря погибли трое украинцев.
Как сообщалось, в Анкаре в воскресенье произошло "цепное" ДТП с 26 автомобилями.
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