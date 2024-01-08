В Польше недалеко от границы с Украиной произошло ДТП автобуса с грузовиком, есть пострадавшие

В Подкарпатском воеводстве Польши неподалеку от Перемышля произошло столкновение грузовика и пассажирского автобуса, четыре человека госпитализированы.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Авария произошла неподалеку от городка Радымно, на выезде на трассу 77 по направлению к Пшемыслу. Автобус с 52 пассажирами, следовавший из Катовице в пограничный городок Арламув, въехал в грузовик.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu

Четырех человек госпитализировали для оказания помощи, из них одного эвакуировали вертолетом в Жешув. Еще восьмерым оказали помощь на месте.

Угрозы для жизни пострадавших пассажиров и водителя автобуса нет.

Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie

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Как сообщалось, в Анкаре в воскресенье произошло "цепное" ДТП с 26 автомобилями.