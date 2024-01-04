Лукашенко гарантував недоторканність собі та сім’ї

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко 3 січня підписав поправки до закону, які визначають права й повноваження чинного та колишніх глав держави, зокрема гарантії недоторканності.

Як пише "Європейська правда", про підписання закону повідомила пресслужба Лукашенка, а про його деталі розповідала білоруська служба "Радіо Свобода".

Нова редакція закону "Про президента Республіки Білорусь" має на меті привести його у відповідність до конституції, оновленої у 2022 році.

Ключова зміна стосується гарантій для президента Білорусі та його родини. Серед іншого, члени сім’ї чинного голови держави – батьки, член подружжя та діти – отримують усі гарантії, що й він сам, за винятком зарплати.

Після припинення повноважень президент Білорусі стає делегатом Всебілоруських народних зборів (новий орган, закріплений у конституції 2022 року), а за його згодою – довічним членом Ради Республіки (верхня палата білоруського парламенту).

Також він матиме довічну державну охорону і разом із членами родини "не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за дії, вчинені у зв’язку зі здійсненням своїх повноважень президента", не може бути затриманий чи судимий за них.

Закон містить низку інших гарантій для експрезидента Білорусі, наприклад про грошове й матеріальне забезпечення, медичне страхування за рахунок бюджету, а також право на держфінансування для просування білоруських національних інтересів та культури.

Нагадаємо, що ще в грудні минулого року Лукашенко передбачив можливість залишатись у політиці після гіпотетичної відставки з посади президента, яку він обіймає незаконно.

Це стало можливим після зміни конституції, яку, за даними режиму Лукашенка, у лютому 2022 року підтримали понад 65% білорусів. Нова конституція, крім того, "обнуляє" попередні президентські каденції Лукашенка.

Лукашенко закріпив свою владу після президентських виборів серпня 2020 року, які не визнали більшість держав світу. За їхніми результатами було створено уряд Білорусі у вигнанні, який очолює опозиціонерка Світлана Тихановська.