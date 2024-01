Макрон перед Олімпіадою закликав французів займатись спортом щодня

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок, 8 січня, закликав французів почати щодня займатися фізичними вправами на тлі підготовки Парижа до прийняття Олімпійських та Паралімпійських ігор цього літа.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У відео у соцмережі Twitter (X) Макрон, вдягнений у футболку, боксерські рукавички, перекинутих через плече, і з боксерською грушею на задньому плані, закликав своїх співвітчизників займатися спортом по 30 хвилин на день, "а якщо зможете, то й довше".

За його словами, спорт корисний "для здоров'я і для багатьох інших речей, і це також спосіб зробити Олімпіаду частиною нашого повсякденного життя".

❝I invite you all to exercise at least 30 minutes every day. I hope more if you can but at least 30 minutes every day.❞



With 200 days to go before the Paris Olympic Games, French President Emmanuel Macron took to social media to encourage French people to exercise more. pic.twitter.com/YapZpw3bxV