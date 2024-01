Макрон перед Олимпиадой призвал французов ежедневно заниматься спортом

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 8 января, призвал французов начать ежедневно заниматься физическими упражнениями на фоне подготовки Парижа к принятию Олимпийских и Паралимпийских игр этим летом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В видео в соцсети Twitter (X) Макрон, одетый в футболку, боксерские перчатки, перекинутых через плечо, и с боксерской грушей на заднем плане, призвал своих соотечественников заниматься спортом по 30 минут в день, "а если сможете, то и дольше".

По его словам, спорт полезен "для здоровья и для многих других вещей, и это также способ сделать Олимпиаду частью нашей повседневной жизни".

❝I invite you all to exercise at least 30 minutes every day. I hope more if you can but at least 30 minutes every day.❞



With 200 days to go before the Paris Olympic Games, French President Emmanuel Macron took to social media to encourage French people to exercise more. pic.twitter.com/YapZpw3bxV