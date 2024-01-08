Макрон перед Олимпиадой призвал французов ежедневно заниматься спортом

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 8 января, призвал французов начать ежедневно заниматься физическими упражнениями на фоне подготовки Парижа к принятию Олимпийских и Паралимпийских игр этим летом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В видео в соцсети Twitter (X) Макрон, одетый в футболку, боксерские перчатки, перекинутых через плечо, и с боксерской грушей на заднем плане, призвал своих соотечественников заниматься спортом по 30 минут в день, "а если сможете, то и дольше".

По его словам, спорт полезен "для здоровья и для многих других вещей, и это также способ сделать Олимпиаду частью нашей повседневной жизни".

❝I invite you all to exercise at least 30 minutes every day. I hope more if you can but at least 30 minutes every day.❞



With 200 days to go before the Paris Olympic Games, French President Emmanuel Macron took to social media to encourage French people to exercise more. pic.twitter.com/YapZpw3bxV — NoComment (@nocomment) January 8, 2024

С приближением летней Олимпады в Париже французский президент пытается популяризировать спорт как часть жизни французов, в частности путем усиления преподавания физкультуры в школах.

Макрон, однако, время от времени надевает боксерские перчатки на публике, а СМИ рассказывали о его боксерских тренировках.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, а Паралимпийские игры – с 28 августа по 8 сентября. Жителей столицы уже предупредили о логистических трудностях на фоне Олимпиады, а десятки гостиничных заведений в центре Парижа уже поставили в разы более высокие цены на даты открытия Игр.