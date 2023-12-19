Парламент Швейцарії пом’якшив правила експорту зброї, що потенційно може допомоги Україні
Швейцарія Національна рада – нижня палата парламенту – в понеділок слідом за верхньою палатою, Раді кантонів, схвалила поправку до законодавства, яка дещо пом’якшує вимоги до експорту озброєння.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації The Swiss Times.
Правоцентристські й праві партії Швейцарії всупереч опозиції лівих і "зелених" підтримали внесення поправки до Закону про військове озброєння.
До закону пропонують додати нову статтю 22b, згідно з якою Федеральна рада Швейцарії (уряд) може в майбутньому відхилятися від критеріїв ліцензування експорту зброї за кордон "у виняткових обставинах" і якщо це відповідає захисту інтересів зовнішньої політики або політики безпеки.
Про таке відхилення Федеральна рада має повідомити комітети з політики безпеки обох палат парламенту не пізніше як за 24 години, причому воно має бути обмежене в часі.
Ініціатори поправки – центристські й праві політичні партії – вказували, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну змінилась ситуація, й чинні обмеження більше не є актуальними та можуть нашкодити національній збройовій промисловості.
Противники поправки нагадують, що два роки тому парламент Швейцарії вже вилучав подібне формулювання з пропозиції Федеральної ради до народної ініціативи "проти експорту зброї до країн, що перебувають у стані громадянської війни".
А місцева група "Швейцарія без армії" оголосила про ініціювання референдуму проти перегляду закону.
Теоретично нова поправка дозволить Швейцарії схвалювати реекспорт зброї в Україну, але ані її ініціатори, ані Федеральний уряд не повідомляли про подібні наміри.
Як відомо, з початку війни в Україні кілька країн звернулися до Швейцарії з проханням дозволити передачу швейцарської зброї, яка є у їхньому арсеналі, Києву. Але швейцарська сторона посилалась на свій нейтралітет і законодавчі обмеження.
Нагадаємо, у вересні Національна рада Швейцарії відхилила пропозицію Ради кантонів змінити правила реекспорту зброї до країн, які беруть участь у воєнних конфліктах.
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