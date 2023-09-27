Парламент Швейцарії знову виступив проти реекспорту військової техніки в Україну

Національна рада Швейцарії (нижня палата парламенту) в середу відхилила пропозицію Ради кантонів (верхньої палати) змінити правила реекспорту зброї до країн, які беруть участь у воєнних конфліктах.

Про це пише "Європейська правда".

Ініціативу підтримали лише 48 швейцарських депутатів нижньої палати парламенту, проти виступили 135 – переважно депутати від "Лівих" та ультраправої Швейцарської народної партії.

Йдеться про поправку до закону про реекспорт військової техніки, яку ще в червні підтримала швейцарська Рада кантонів.

Відповідно до неї, реекспорт дозволявся в разі, якщо країна-учасниця конфлікту користується правом на самооборону, причому такий реекспорт матиме зворотну силу (тобто буде вважатись законним навіть тоді, якщо був здійснений до набуття законом чинності).

Також передбачалось, що реекспорт швейцарської зброї з країни, що її придбала, дозволявся б через п’ять років після купівлі – але лише в ті держави, які "поділяють цінності Швейцарії та мають сумісний режим контролю за експортом".

Паралельно швейцарський парламент розробляє інший законопроєкт про зміни до закону про реекспорт зброї. Він дозволить реекспорт у разі, якщо Рада безпеки ООН чи дві третини членів Генеральної асамблеї підтвердили порушення міжнародного права щодо держави, яка отримає зброю.

Положення про заборону реекспорту зброї протягом п’ятьох років із моменту купівлі зберігається. Наразі текст законопроєкту не готовий, тож невідомо, коли його розглядатиме парламент Швейцарії.

Як відомо, наразі нейтралітет Швейцарії забороняє поставляти зброю безпосередньо в зони бойових дій. Це правило діє, навіть якщо інша країна купила зброю у Швейцарії: країни-покупці повинні підписати так звану декларацію про нереекспорт.

Читайте також: "Гроші не пахнуть". Як нейтральна Швейцарія допомагає і як блокує допомогу Україні.