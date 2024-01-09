Колишня прем'єрка Франції після відставки не піде з політики

Елізабет Борн, яка напередодні подала у відставку з посади прем'єр-міністерки Франції, заявила про намір продовжити роботу в Національній асамблеї країни.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, Борн заявила під час передання повноважень новому прем’єру Франції Габріелю Атталю в Єлисейському палаці.

Вже колишня французька прем’єрка сказала, що протягом майже 20 місяців перебування в уряді "ніколи не відступала перед будь-якими перешкодами" та пишається виконаною роботою.

Вона додала, що "в захваті" від перспективи долучитись до роботи нижньої палати парламенту Франції, куди була обрана на останніх виборах 2022 року, але де через призначення прем’єркою так і не встигла попрацювати.

Борн була обрана від партії Макрона "Відродження" за округом Кальвадос. На час її роботи в уряді мандат перебував у руках депутата Фредді Сертена.

Відповідно до закону, ті депутати у Франції, які були призначені в уряд і пішли у відставку, повинні почекати один місяць перед відновленням депутатських повноважень. Таким чином, Борн почне парламентську роботу вже в лютому.

62-річна Елізабет Борн була призначена на посаду голови уряду Франції у травні 2022 року, після перемоги президента на виборах, і стала другою жінкою на цій посаді в історії країни.

Її наступником став 34-річний міністр освіти Габріель Атталь – наймолодший голова уряду в історії П'ятої Французької республіки.