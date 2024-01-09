Бывшая премьер Франции после отставки не уйдет из политики

Элизабет Борн, которая накануне подала в отставку с поста премьер-министра Франции, заявила о намерении продолжить работу в Национальной ассамблее страны.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, Борн заявила во время передачи полномочий новому премьеру Франции Габриелю Атталю в Елисейском дворце.

Уже бывшая французская премьер сказала, что в течение почти 20 месяцев пребывания в правительстве "никогда не отступала перед какими-либо препятствиями" и гордится проделанной работой.

Она добавила, что "в восторге" от перспективы приобщиться к работе нижней палаты парламента Франции, куда была избрана на последних выборах 2022 года, но где из-за назначения премьером так и не успела поработать.

Борн была избрана от партии Макрона "Возрождение" по округу Кальвадос. Во время ее работы в правительстве мандат находился в руках депутата Фредди Сертена.

Согласно закону, депутаты во Франции, которые были назначены в правительство и ушли в отставку, должны подождать один месяц перед восстановлением депутатских полномочий. Таким образом, Борн начнет парламентскую работу уже в феврале.

62-летняя Элизабет Борн была назначена на должность главы правительства Франции в мае 2022 года, после победы президента на выборах, и стала второй женщиной на этом посту в истории страны.

Ее преемником стал 34-летний министр образования Габриэль Атталь – самый молодой глава правительства в истории Пятой Французской республики.