Британія відправила у Червоне море ще один військовий корабель для захисту торгових суден

Британія відправила у Червоне море ще один військовий корабель, що приєднається до місії із захисту торгових суден від нападів бойовиків-хуситів.

Про це оголосив міністр оборони Британії Грант Шаппс, пише "Європейська правда".

Шаппс повідомив, що у Червоне море прямує фрегат HMS Richmond, щоб забезпечити "збереження грізної присутності Британії в умовах нападів бойовиків-хуситів, яких підтримує Іран".

HMS Richmond is on its way to the Red Sea to ensure the UK maintains a formidable presence in the face of attacks by the Iranian-backed Houthis.



With the US, we’ll continue to lead the global response to the crisis & do what is necessary to protect lives and the global economy. pic.twitter.com/56N5PZTXyL