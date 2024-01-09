Британія відправила у Червоне море ще один військовий корабель для захисту торгових суден

Британія відправила у Червоне море ще один військовий корабель, що приєднається до місії із захисту торгових суден від нападів бойовиків-хуситів.

Про це оголосив міністр оборони Британії Грант Шаппс, пише "Європейська правда".

Шаппс повідомив, що у Червоне море прямує фрегат HMS Richmond, щоб забезпечити "збереження грізної присутності Британії в умовах нападів бойовиків-хуситів, яких підтримує Іран".

HMS Richmond is on its way to the Red Sea to ensure the UK maintains a formidable presence in the face of attacks by the Iranian-backed Houthis.



With the US, we’ll continue to lead the global response to the crisis & do what is necessary to protect lives and the global economy. pic.twitter.com/56N5PZTXyL January 9, 2024

"Разом зі Сполученими Штатами ми продовжимо очолювати глобальну відповідь на кризу і робити те, що необхідно, для захисту життів та глобальної економіки", – додав міністр оборони.

У грудні Британія спрямувала в регіон есмінець HMS Diamond.

Як відомо, за останні місяці торгові судна під прапорами різних країн неодноразово потрапляли під обстріли і зазнавали безпосередніх нападів бойовиків-хуситів, що діють з території Ємену.

У відповідь США оголосили місію за участю 10 союзників для захисту торгового судноплавства.

На початку січня у ВМС США розповіли, що за час місії сили коаліції збили 19 безпілотників та ракет, а також потопили три невеликих катери, з якими хусити напали на торгове судно і пробували піднятися на борт.