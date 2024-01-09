Британия отправила в Красное море еще один военный корабль для защиты торговых судов

Великобритания отправила в Красное море еще один военный корабль, который присоединится к миссии по защите торговых судов от нападений боевиков-хуситов.

Об этом объявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, пишет "Европейская правда".

Шаппс сообщил, что в Красное море направляется фрегат HMS Richmond, чтобы обеспечить "сохранение грозного присутствия Британии в условиях нападений поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов".

"Вместе с Соединенными Штатами мы продолжим возглавлять глобальный ответ на кризис и делать то, что необходимо, для защиты жизней и глобальной экономики", – добавил министр обороны.

В декабре Великобритания направила в регион эсминец HMS Diamond.

Как известно, за последние месяцы торговые суда под флагами разных стран неоднократно попадали под обстрелы и подвергались непосредственным нападениям боевиков-хуситов, действующих с территории Йемена.

В ответ США объявили миссию с участием 10 союзников для защиты торгового судоходства. Для участия в ней свой корабль отправила в том числе Дания.

В начале января ВМС США рассказали, что за время миссии силы коалиции сбили 19 беспилотников и ракет, а также потопили три небольших катера, с которыми хуситы напали на торговое судно и пробовали подняться на борт.