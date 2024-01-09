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Блінкен вважає безпідставними звинувачення Ізраїлю в геноциді

Вівторок, 9 січня 2024, 21:26

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав "безпідставним" позов проти Ізраїлю до Міжнародного суду ООН за звинуваченням у геноциді через бойові дії у секторі Гази.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на CNN, про це він заявив на пресконференції в Тель-Авіві у вівторок, 9 січня.

На думку держсекретаря США, звинувачення Ізраїлю в геноциді відволікають від зусиль, спрямованих на подолання гуманітарної кризи і запобігання поширенню війни на Близькому Сході.

"Звинувачення в геноциді є безпідставним. Це особливо прикро, враховуючи, що ті, хто нападає на Ізраїль – ХАМАС, "Хезболла", хусити, а також Іран, який їх підтримує, – продовжують відкрито закликати до знищення Ізраїлю і масового вбивства євреїв", – нагадав він.

Блінкен: Ескалація конфлікту - не в інтересах Ізраїлю і "Хезболли"

Блінкен також повідомив, що Ізраїль погодився дозволити ООН провести так звану оціночну місію, аби розпочати процес надання можливості палестинцям, які були змушені виїхати із сектору Гази, повернутися додому.

"Як я вже говорив прем'єр-міністру (Ізраїлю. – Ред.), Сполучені Штати однозначно відкидають будь-які пропозиції, що виступають за переселення палестинців за межі Гази, і прем'єр-міністр підтвердив мені сьогодні, що це не є політикою ізраїльського уряду", – додав держсекретар.

Нагадаємо, минулого місяця Південна Африка подала позов проти Ізраїлю до Міжнародного суду ООН за звинуваченням у геноциді палестинського населення в секторі Гази.

Блінкен у вівторок зустрівся з ізраїльськими посадовцями у межах свого візиту на Близький Схід, спрямованого на недопущення подальшої ескалації арабо-ізраїльського конфлікту та пошуку шляхів його врегулювання.

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