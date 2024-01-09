Politico: Шольц хочет обсудить военную помощь Украине на "бюджетном" саммите ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет воспользоваться саммитом ЕС 1 февраля, посвященным среднесрочному пересмотру бюджета Евросоюза, чтобы призвать партнеров к отправке Украине большего количества оружия.

Об этом чиновник правительства ФРГ на условиях анонимности рассказал Politico, сообщает "Европейская правда".

Как известно, лидеры Евросоюза 1 февраля планируют прежде всего принять политическое решение о четырехлетнем пакете финансовой помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро.

По словам собеседника Politico, Шольц намерен воспользоваться случаем, чтобы провести дополнительные дискуссии о военной поддержке Украины, которую отдельные страны ЕС планируют на этот год.

Издание предполагает, что намерения ФРГ могут усилить давление на такие страны, как Франция, Италия и Испания, которые до сих пор предоставляли Киеву сравнительно мало военной помощи.

Накануне канцлер Германии неожиданно прямо призвал другие страны Европейского Союза увеличить военную поддержку Украине и попросил к саммиту 1 февраля подготовить перечень помощи, которую они планируют предоставить в этом году.

Как известно, на фоне блокирования дополнительной помощи Украине в Конгрессе США и задержек с одобрением четырехлетнего плана поддержки Киева на 50 миллиардов евро в ЕС все чаще звучат призывы к более активной поддержке Киева в этом году.

Среди прочего, на прошлой неделе министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский развернуто объяснил, почему дальнейшая военная поддержка Украины отвечает европейским интересам и почему говорить об "усталости от Украины" на Западе неправильно.