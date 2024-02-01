Зеленський відреагував на рішення ЄС про 50 млрд євро для України

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення лідерів Євросоюзу про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Twitter (X) президента.

Він подякував Шарлю Мішелю і лідерам держав-членів ЄС за створення фінансового інструменту для України Ukraine Facility обсягом до 50 млрд євро на 2024–2027 роки.

Президент окремо підкреслив, що рішення було ухвалене всіма 27 лідерами і що це дуже важливо.

"Це вкотре доводить потужну єдність Євросоюзу", – додав Володимир Зеленський.

За його словами, продовження фінансової підтримки ЄС для України зміцнить довгострокову економічну та фінансову стабільність України, що не менш важливо, ніж військова допомога та санкційний тиск на Росію.

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті 1 лютого в Брюсселі подолали опір Угорщини й погодив 50 млрд євро для України.

Раніше високопосадовиць ЄС, який спілкувався на умовах анонімності, повідомив "Європейській правді", що президент України долучиться онлайн до саміту ЄС 1 лютого.